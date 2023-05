Milan, De Ketelaere silurato? "Pioli lo ha lasciato intendere"

04 maggio 2023 a

Un’occasione sprecata davanti a Carnesecchi e un’altra gara da dimenticare. La delusione più grande dell'ultimo mercato estivo, targata Milan, è senza dubbio rappresentata da Charles De Ketelaere. Pagato ben 35 milioni di euro, il talento classe 2001 sta faticando in maniera incredibile a imporsi con la pesante maglia rossonera numero 90 sulle spalle. I numeri di Cdk da quando è sbarcato a Milano sono impietosi: zero gol e appena un assist. Ma a inquietare maggiormente tifosi e addetti ai lavori non sono neanche tanto i numeri, ma l'atteggiamento e la mentalità di un giocatore apparso finora veramente tanto fragile da questo punto di vista.

De Ketelaere, il Milan valuta il prestito all’Atalanta?

Insomma, De Ketelaere pare proprio non essere un giocatore "da Milan". Perlomeno, non ancora. Ecco perché negli ultimi tempi stanno circolando sempre più news e indiscrezioni di calciomercato che riguardano proprio il trequartista belga. L'ultima, molto pesante, è stata sganciata in queste ore dal noto giornalista Giancarlo Padovan nel suo editoriale per calciomercato.com. Padovan ha appunto analizzato la scomoda situazione di De Ketelaere e del Milan: basta un’altra stagione come questa, ma cedere il belga in estate significherebbe di fatto svenderlo a cifre troppo basse, che genererebbero una pesantissima minusvalenza. Ecco allora che l'ipotesi prestito potrebbe essere quella più giusta per concedere tempo e spazio al 22enne, magari in una piazza che possa permettergli di crescere con meno pressioni e più continuità. In questo senso, l’Atalanta, potrebbe rappresentare la soluzione giusta.



Padovan: a Pioli non piace De Ketelaere

Attenzione però anche a Stefano Pioli, che avrebbe le idee ben chiare su De Ketelaere. Padovan sottolinea che "Pioli […] ha solo fatto capire che, a lui, De Ketelaere non piace e che la questione deve tornare in mano a direttore tecnico e ds". Ci sarebbe dunque una divisione nettissima tra le idee del tecnico — che non vede CDK — e quelle della dirigenza rossonera, che invece vorrebbe puntare ancora sul ragazzo anche in vista della prossima stagione. Una questione decisamente spinosa, che il Milan dovrà assolutamente affrontare e risolvere durante il prossimo calciomercato estivo.