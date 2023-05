Inter, valanga su Inzaghi dopo il 6-0: "Vergognosa", chi lo attacca

04 maggio 2023 a

Un 6-0 che convince e un Milan allontanato di due punti nella lotta per l’ingresso in Champions. Quella dell’Inter in casa del Verona del duo Zaffaroni-Bocchetti. Un messaggio chiaro ai cugini del Milan, stoppati dalla Cremonese a San Siro. A una settimana dall’andata del doppio euroderby in casa dei rossoneri, la squadra di Simone Inzaghi pare aver ritrovato certezze e concretezza, con i recuperi importanti anche di giocatori chiave come Lautaro, Dzeko e Brozovic, autentici mattatori al Bentegodi. Ma per molti tifosi non si tratta di una serata perfetta. Sui social, infatti, i tifosi della Benamata non hanno mancato di rivolgere dure critiche a Simone Inzaghi. L’oggetto del contendere è l’ormai annosa questione legata alla gestione di Kristjan Asllani, con i supporter nerazzurri che continuano a dimostrare di non essere d’accordo con le scelte del tecnico.

I tifosi sui social: “Rispetto per Asllani”

I 12′ concessi all’ex Empoli, per i tifosi, sembrano essere davvero troppo pochi, vista anche la serata tutto sommato semplice. E così è partita per l’ennesima volta un’avvisaglia sui social. Qualcuno ci va giù pesante e scrive: “L’unica cosa che gli recrimino e gli continuo a recriminare è la gestione di Asllani, a mio parere modesto eh, vergognosa”. Un altro supporter chiede: “Rispetto per Asllani”. I commenti sono davvero tanti: “Io la penso a prescindere! Anche oggi..soprattutto oggi! Perché non vi è un solo motivo buono per sfanc**are un anno di crescita di un giocatore come Asllani”, si legge ancora, e poi: “Asllani per Brozo.. buongiorno Lemon..“.

I difensori di Inzaghi scrivono: “Ci sono delle gerarchie”

Non manca chi poi si schiera dalla parte del tecnico. Come questo tifoso che sottolinea: “Ancora molti non capiscono che Inzaghi ha dato delle gerarchie, ruolo per ruolo, se esce uno entra quello indicato già a prenderne il posto. Gagliardini è un interno, Asllani è un regista. Non vi piace? Affari vostri, Inzaghi gestisce così. Non guarda a chi scade il contratto.…”, oppure: “Gagliardini lo vede mezzala, Asllani lo vede regista.. facile“.