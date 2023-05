Napoli, "la mano di Dio": cosa spunta sulla pagina di Maradona

05 maggio 2023 a

La gioia che uno come Diego Armando Maradona prova da lassù, vedendo il suo Napoli che portò alla vittoria di due campionati italiani, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa tra fine anni 80 e inizio 90, sarà inestimabile. Il Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre 2020, torna a scrivere sui social, in particolare su Instagram tramite la famiglia del campione argentino. “Una nuova data da ricordare, una nuova gioia per la città, per la gente, per la storia. Grazie a tutti voi ragazzi! Forza Napoli!”. La pagina Instagram di Diego Maradona (scomparso il 25 novembre 2020) celebra così lo scudetto del Napoli, 33 anni dopo quello conquistato con el Pibe de Oro in campo.

L’ex moglie di Maradona: “Napoli Campione d’Italia”

E sotto ci sono tra i tanti i like della figlia Gianinna, che a sua volta ha dedicato un lungo post allo scudetto del Napoli, corredato dalle foto della sorella in campo con il padre, in occasione dello scudetto 1990: “La mia foto preferita. Mia sorella (Dalma) e lui, mio eterno capitano di momenti felici. Dopo 33 anni, la mia età... Napoli è di nuovo campione! Vi abbraccio da qui fino a quando ci rivedremo! L’assente più presente. Grazie per tanto amore napoletani del mio cuore! Congratulazioni!”. Anche Claudia Villafane, ex moglie di Diego Maradona e madre di Dalma e Gianinna, ha pubblicato una storia su Instagram per celebrare lo scudetto ottenuto dal Napoli. Un’immagine mostra un cielo azzurro con le scritte “Napoli Campione d’Italia” e “di sicuro state festeggiando, il cielo è in festa”, riferendosi al campione scomparso quasi tre anni fa che aveva guidato la squadra azzurra alla conquista dei primi due titoli.

Il sito 4-3-3 ricorda il poker di titoli

E sempre nella storia Claudia si è fatta riprendere mentre balla per strada sventolando una bandiera del Napoli, in compagnia di Donato De Santis, noto chef e volto televisivo argentino. Il sito 4-3-3, invece, ha celebrato Maradona ricordando il poker straordinario delle sue squadre: il titolo Mondiale dell’Argentina, i titoli nazionali per Napoli, Boca Juniors e (prossimamente) Barcellona.