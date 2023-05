Napoli, il gesto gelido di Spalletti: cosa fa al fischio finale

07 maggio 2023 a

Al fischio finale, dopo aver battuto la Fiorentina con gol del capocannoniere Oshimen, i giocatori del Napoli restano in campo e srotolano il tricolore sotto le curve, mentre sugli spalti sventolano le bandiere azzurre. Giro di campo della squadra di Spalletti per l’abbraccio quasi fisico con i tifosi che non smettono di cantare ’un giorno all’improvvisò e ’siamo noi, siamo noi, i campioni siamo noì. Ma Luciano Spalletti dopo l’applauso della Curva e mezzo giro di campo ha preferito rientrare negli spogliatoi. Un gesto che ha spiazzato tutti.

L'allenatore, poi, ai microfoni di Dazn, ha detto: "L’incontro con De Laurentiis? Non ci sono problemi, loro avevano questa opzione, l’hanno esercitata, li ringrazio di avermi avvertito. Poi ci sarà il tempo, mancano ancora diverse partite per arrivare in fondo al campionato e si vive negli stessi ambienti".E ancora: "Quando vedi una felicità così forte diventa soddisfazione sapere di aver contribuito un pezzettino affinché potesse esserci questa atmosfera qui. Arrivavamo da due giorni in cui non abbiamo mai dormito, vedere anche stasera come i ragazzi hanno lottato è sintomo di mentalità e di forza del gruppo. Io spero di dare a tutti la soddisfazione che meritano".