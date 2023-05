Carlo Ancelotti abbandona l'intervista e... il gesto che svela il suo futuro

08 maggio 2023 a

a

a

Il successo in Copa del Rey contro l’Osasuna ha portato il trofeo in casa del Real Madrid di Carlo Ancelotti e anticipa la doppia semifinale di Champions League contro il Manchester City. Il grande obiettivo dell'allenatore italiano è quello di salire ancora una volta sul tetto d'Europa e regalare agli spagnoli la 15esima coppa europea, per confermare uno strapotere che nessuna squadra può eguagliare.



Intanto il rapporto tra il tecnico di Certaldo e il presidente Florentino Pérez è ottimo e lo dimostra il gesto dei due dopo la partita con l’Osasuna. L'allenatore infatti si è allontanato dal microfono per abbracciare il numero uno del club: una lunga stretta, poche parole e poi il ritorno davanti ai giornalisti.

Milan-Inter, profezia di Fabio Capello: "Come finirà in Champions"

Perez: “Ancelotti ha un contratto e siamo contenti"

Il gesto sottolinea il grande rapporto che c'è tra Ancelotti e tutto il Real Madrid. In molti hanno ipotizzato un possibile addio alla fine della stagione, auspicando un saluto in grande stile con la vittoria della Champions League, ma dalle parti di Madrid hanno idee ben diverse. E l'abbraccio tra i due testimonia l'affetto e la stima che tutto il club ha nei confronti dell’allenatore. Il club di Madrid intanto non vuole separarsi dall'italiano, come ha confermato Florentino Perez subito dopo la partita: "Non voglio saperne più niente, ha un contratto e siamo contenti". Non servono molte parole per chiarire la situazione, soprattutto perché Ancelotti è legato al Real Madrid ancora per una stagione. Il Brasile lo attenderà fino alla fine di maggio, per poi voltare pagina e puntare su un nuovo commissario tecnico, ma dagli indizi forniti dal presidente dei Blancos ci sono davvero pochi margini per il trasferimento dell'allenatore dall'altra parte dell'oceano.