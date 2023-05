Raffaele Palladino, frase pesantissima: "Io alla Juve? A cosa penso"

06 maggio 2023 a

Acque agitate in casa Juventus? Da qualche giorno corre voce su diversi quotidiano sportivi e anche sul web di un possibile cambio della guardia a Torino nella prossima stagione. La stagione della Juve e della gestione Allegri non ha soddisfatto a pieno i dirigenti bianconeri. Nelle ultime ore Lapo Elkann, voce fuori dal coro e tifosissimo della Juve, ha attaccato pesantemente il tecnico bianconero affermando che in panchina "servirebbe altro".

Un piccolo segnale che lascia intendere quanto sia alta la tensione tra le mura della Continassa. E così si parla già dei possibili sostituti. Alcune malelingue hanno messo in giro il nome di Raffaele Palladino, attuale allenatore del Monza con cui sta realizzando un vero e proprio miracolo: salvezza tranquilla dopo aver sostituito il suo predecessore. Ma di fatto Palladino ha dovuto fare i conti con le insistenti domande dei giornalisti e proprio sulle voci di un suo possibile approdo alla Juventus.

"Non ho ricevuto nessuna telefonata da parte di nessun club, queste cose le gestisce il mio agente. Non voglio sentire nulla che non sia extra Monza. Il focus deve essere sulla squadra", ha affermato Palladino, spegnendo per il momento le voci e le sirene da Torino. Ma la sensazione è che il discorso sia solo rimandato dopo la fine della stagione...