Inter, la frase di Inzaghi che fa tremare il Milan: "Noi favoriti?"

Mancano ormai poco più di 24 ore al derby di Champions tra Milan e Inter per la semifinale d'andata che comincerà a delineare il quadro della finalissima di Istanbul. E Simone Inzaghi ha le idee molto chiare e usa toni sicuri in vista dalla super-sfida.

"Inter favorita? Non ci nascondiamo ma ogni partita fa storia a sè. Vogliamo giocarcela nel migliore dei modi", ha affermato il tecnico rossonero. "In questi venti mesi abbiamo giocato sette derby, vincendo e perdendo - ha aggiunto il mister nerazzurro in conferenza stampa - È una partita importantissima, sapendo cosa rappresenta. Dopo la fase a gironi con Barcellona e Bayern, il gruppo ha preso consapevolezza, ora dopo Porto e Benfica manca un altro scoglio importante da superare per arrivare ad una finale che ad agosto sembrava un sogno e per la quale ora mancano 180 minuti".

Poi Inzaghi ha parlato anche della formazione che schiererà per il match di andata. Uno dei pilastri più importanti è certamente Lukaku che sembra ritrovato nelle ultime prestazioni: "Lukaku? È importantissimo, dopo un infortunio di quattro mesi è tornato, segnando come gli altri. È un’arma in più così come Brozovic", ha osservato ancora Inzaghi. Insomma, l'ambiente nerazzurro è carico e di fatto la voglia di vendicare la semifinale di 20 anni fa si fa sentire alla Pinetina.