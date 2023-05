Inzaghi, la domanda che lo fa innervosire: "Cosa ti sei dimenticato di scrivere"

09 maggio 2023 a

Quante cose possono cambiare in 20 giorni. Lo sa bene Simone Inzaghi, che era sulla graticola a causa della crisi dell’Inter in campionato che stava seriamente rischiando di compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. E invece i nerazzurri sono rinati prendendo spinta proprio dalle coppe: in Europa hanno fatto fuori il Benfica, in Italia la Juventus e si sono guadagnati la finale con la Fiorentina.

Alla vigilia dell’euroderby di andata Inzaghi si è innervosito per una domanda di un giornalista: “Uno scudetto perso di venti punti e l’uscita in semifinale manterrebbero il bilancio positivo?”. Il tecnico nerazzurro ha risposto a muso duro: “Qualcosa ti sei dimenticato, parlando a volte probabilmente non hai segnato qualcosa che questi ragazzi hanno fatto. E comunque non ci nascondiamo in questo derby”. Giustamente Inzaghi dà grande valore alla Supercoppa vinta, alla finale di Coppa Italia e alla semifinale di Champions, con un piazzamento tra le prime quattro in campionato che è a portata di mano.

Un mese fa i nerazzurri erano in difficoltà, ma si sono rilanciati alla grandissima: 3-0 a Empoli, 3-1 con la Lazio, 6-0 a Verona e 2-0 a Roma contro i giallorossi. “Ci siamo detti di tapparci le orecchie e pedalare - ha dichiarato Inzaghi - adesso sappiamo di aver conquistato una finale sul campo importante, in Champions siamo in semifinale e in campionato le ultime quattro vittorie chi hanno fatto vedere la classifica sotto un altro aspetto, ma sappiamo che mancano ancora quattro partite e avremo tanto da fare".