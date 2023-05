Milan-Inter, Pioli: "Fino al settimo minuto...", la frase che scatena l'inferno

11 maggio 2023 a

"Conosco la mia squadra, so che possiamo fare meglio". Stefano Pioli crede ancora nel ribaltone: il Milan esce con le ossa rotte dal primo euroderby di Champions ma paradossalmente la vittoria per 2-0 dell'Inter non è così larga da chiudere la pratica semifinale. Martedì prossimo, sempre a San Siro ma "in casa" dei nerazzurri, servirà però tutto un altro Diavolo. Sperando di ritrovare in campo Leao, ma molto probabilmente senza l'infortunato Bennacer uscito subito dopo il secondo gol.

"L'Inter è molto forte, ma la prossima gara sarà molto pesante per entrambe perché vale la finale - spiega a caldo Pioli -. Possiamo provare a segnare dei gol per provare a ribaltare questo risultato". "Dobbiamo essere preoccupati per preparare meglio la partita, la situazione è difficile ma non impossibile. I miei giocatori sono in grado di prepararsi al meglio, sarà difficile ma ci dobbiamo credere perché nel calcio ci sono tante situazioni che si possono ribaltare", ha sottolineato ancor Pioli. "Il primo gol? E' vero che non abbiamo tantissimi centimetri, ma sono anche stati bravi loro ad approfittarne". Quindi un commento che sui social ha scatenato parecchie critiche, soprattutto tra i tifosi rossoneri: "L'Inter ha giocato meglio nel primo tempo e ha segnato due gol, noi magari abbiamo fatto meglio nella ripresa. C'è da dire anche che fino al settimo minuto i nerazzurri non erano ancora entrati nella nostra area, poi hanno segnato".

Poi le parole polemiche sulla direzione di gara: l'arbitro Jesus Gil Manzano, accusa l'allenatore, "ha avuto una gestione da due pesi e due misure nelle situazioni metà e metà, ma non entro nello specifico". Capitolo infortunati: Leao è ancora ko per l'elongazione subita sabato contro la Lazio, "vediamo nei prossimi giorni. Ne mancano sei, spero possa recuperare per il ritorno". Bennacer invece, uscito per infortunio dopo 17 minuti, "ha sentito un dolore forte al ginocchio, non si ricorda quando ha subito l'infortunio, ma era dolente".