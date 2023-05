Simone Inzaghi, Fabrizio Biasin: "E ora chiedetegli scusa..."

Fabrizio Biasin 11 maggio 2023 a

a

a

Il primo round è terminato, Milan-Inter 0-2. La parola d'ordine è consapevolezza, l'Inter che fino ad un mese fa non sapeva di essere così forte ha scoperto di essere forte. Sei vittorie nelle ultime sei partite, diciassette gol fatti, un solo gol subito e ancora si discute sulle capacità di Simone Inzaghi laddove invece bisognerebbe chiedergli scusa del trattamento non così delicato.

"Pugno, rosso e rigore": Krunic-choc, il raptus sfuggito che può decidere Milan-Inter

E' solo il primo round, c'è la partita di ritorno ma questa squadra ha dimostrato di essere veramente capace e arriva al momento giusto con tutti i giocatori a puntino. Segnaliamo che nella semifinale di andata di Champions in campo nell'Inter c'erano cinque giocatori italiani titolari, siccome all'Inter si è spesso rotto le scatole perché dava il cattivo esempio diciamo le cose come stanno. Cinque giocatori italiani in una semifinale di Champions sono tanta roba.