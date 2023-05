Napoli, rivoluzione De Laurentiis: "Chi voglio comprare"

12 maggio 2023 a

Dopo la scudetto, la rivoluzione. Non del Napoli, ma del calcio italiano. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, intervistato da Repubblica, sgancia alcune bombe che potrebbero cambiare il volto del nostro pallone. "Il calcio è il gioco più antico del mondo, talmente antico che pensare che debba rimanere così com'è è sbagliato. Io avrei un'idea. Perché giocare d'inverno con la neve, la pioggia, la grandine? Non potremmo cominciare in tutta Europa il primo aprile? Non è un pesce d'aprile, ma una necessità. In 7 mesi fino a ottobre si potrebbero disputare campionati nazionali e Coppe europee. Da novembre a marzo restano 5 mesi per far riposare i signori calciatori, andare in ritiro, giocare con le nazionali".

E' la proposta di radicale cambiamento dei calendari: "Se ho calciatori africani, perché a gennaio me ne debbo privare per la Coppa d'Africa?", si chiede il presidente del Napoli. "Uefa e Fifa sono assenti per egocentrismo ed egoismo. Per loro esistono solo le votazioni per essere riconfermati, ma non si pongono questi problemi. Alla finale di Champions a Parigi un anno fa c'è gente che ha rischiato di morire, bambini che urlavano, mamme spaventate: così non si fa un assist al calcio, anzi lo si mortifica. Fifa e Uefa operano in posizione dominante e nessuno dice loro nulla. Dovrebbero sedersi al tavolo con noi ed essere rispettose dei nostri campionati, che per i tifosi vengono prima delle Coppe europee e delle nazionali. Ho calciatori che vanno e vengono dal Sudamerica o dall'Asia in 48 ore e poi devono giocare da noi il giorno dopo: follia".

Quindi si potrebbe pensare a portare il calcio nelle scuole: "Un paio di lezioni al mese da un'ora, dove lo Spalletti o l'Ancelotti della situazione comincia a raccontare agli studenti, dalle elementari alle superiori, che cos'è una partita, che cosa significa un modulo, quali sono i ruoli dei giocatori, questo farebbe riavvicinare i giovanissimi al calcio". Ma non solo. "Abbiamo un grandissimo problema con gli stadi: tranne qualche rara eccezione, sono obsoleti, la partita si vede male, c'è la pista d'atletica, come a Napoli o a Roma. E poi, vogliamo portarvi le famiglie? Vogliamo far sì che allo stadio si possa rimanere tutta la giornata a divertirsi, a mangiare? Io allo stadio celebrerei i matrimoni e le prime comunioni. E poi dobbiamo contrastare la pirateria, che ci ha ucciso: in otto anni ci ha portato dai 4 milioni e 300 mila abbonati che avevamo a un milione e 900 mila".

Infine, capitolo Napoli: "Con Ancelotti e Gattuso erano accadute delle cose che non mi avevano convinto, quindi mi sono finalmente liberato di tutti quei giocatori che io trovavo un po' demotivati e non potevano portarmi dove volevo. Sentivo bisogno di aria nuova. E avevamo già individuato da tre anni Kvaratskhelia in Georgia, ma era il periodo Covid, avevamo perso 258 milioni, ci chiedevano molti soldi. Poi lui ha cambiato agente e Giuntoli è stato molto bravo a portarlo a casa per 11 milioni". Riguardo al prossimo mercato, il presidente del Napoli assicura che confermerà la squadra e "non solo: vorrei aggiungerne altri. Mi piacerebbe avere un americano, perché in America anche se il campionato vale poco ci sono grandissimi giocatori che risplendono in nazionale. E poi un giapponese, avendo già un coreano, visto che c'è un grande sviluppo del nostro calcio in Oriente e ci sono nuove entrate da considerare. Ma non vorrei mandare via nessuno dei nostri".