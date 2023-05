Juve, rigore negato a Rabiot? Vergogna-Var: cosa spunta a fine partita

12 maggio 2023 a

a

a

Un 1-1 arrivato nel finale che lascia aperte le speranze nel ritorno. La Juve ha agguantato il pari contro il Siviglia all’87’ con il gol di Gatti su assist di Pogba, annullando quella che sarebbe stata una sconfitta bruciante in vista della seconda gara in Andalusia. Tra i tanti palloni piovuti in area spagnola, però, ce n'era anche uno per Rabiot, che ha cercato una girata al volo ma è stato colpito in pieno da Badé, con una scarpata. L'arbitro ha fatto proseguire tra le proteste generali, senza essere nemmeno richiamato dal Var. Al termine della partita è stato proprio l’ex Psg a presentarsi davanti alle telecamere di Sky Sport, mostrando i segni dei tacchetti lasciati dal difensore del Siviglia: "La gamba fa male".

A un passo da baratro: maxi-penalizzazione per la Juve, rumors sul 22 maggio

Rabiot: “Ho mostrato i tacchetti sulla gamba all’arbitro ma…”

Incalzato da studio il centrocampista francese ha mostrato chiaramente lo squarcio sulla gamba destra, che ha evidenziato ulteriormente l'abbaglio preso dall'arbitro: "La gamba fa male, è stato un brutto fallo – ha detto Rabiot agli ospiti in studio – Un fallo netto, il rigore c'era ma il VAR non ha detto niente". A Rabiot vengono mostrate in diretta le immagini di quel fallo di Badè: "Si vede bene che non tocca la palla ma prende direttamente la gamba – ha continuato il giocatore – Ho mostrato sul campo all'arbitro direttamente i segni dei tacchetti ma non ha avuto reazione e il Var non l'ha richiamato, non so perché ma il fallo è netto".

"Adani...", tutto lo stadio in piedi: come lo umiliano i tifosi della Juve | Video

Rabiot carico per il ritorno: “Più attenti sulle ripartenze, voglio la finale”

Il centrocampista francese ha cercato comunque di andare oltre: "Adesso dobbiamo pensare a giovedì prossimo e pensare a vincere quella partita – ha spiegato provando a caricare l'ambiente – Dovremo essere più attenti sulle loro ripartenze perché ci hanno fatto male: lasciano sempre due o tre giocatori alti, noi dobbiamo stare più compatti e palleggiare di più, senza fretta". Il giocatore scuote la tifoseria in vista del match di ritorno a Siviglia e fa una promessa al popolo bianconero: "Mi piacerebbe andare in finale e portare questo trofeo a Torino per i tifosi".