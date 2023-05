MotoGp, "è tornato Marquez": porcheria in pista, il gestaccio di Bagnaia

13 maggio 2023 a

Torna Marc Marquez, tornano le polemiche in MotoGp. Alta tensione a Le Mans, dove in questo weekend si corre il Gp di Francia: il pilota spagnolo della Honda, reduce da diversi guai fisici, cade dopo 10 minuti nel corso delle FP1 quindi è protagonista di uno scontro al veleno con l'italiano Pecco Bagnaia su Ducati.

Entrambi spingono per centrare il tempo che garantisca un posto nella top-10 della combinata e dunque alle Q2 delle qualifiche. L'otto volte campione del mondo, spesso criticato (eufemismo) dai colleghi per la sua irruenza in pista, prova la "furbata" rubando la scia al pilota piemontese

A quel punto Bagnaia, campione del mondo in carica, rallenta volutamente per mandare a vuoto il tentativo di Marquez. Lo spagnolo però non demorde: dopo qualche curva il 30enne di Cervera rallenta a sua volta per farsi passare dalla Ducati e tentare il suo "time attack" sfruttando la scia della Ducati numero 1.

Niente da fare e anzi la manovra indispettisce ulteriormente Bagnaia: l'italiano prima passa Marc e poi si gira facendogli un inequivocabile gestaccio, prima di entrare definitivamente nei box. Per la cronaca, Marquez è finito comunque ottavo e Bagnaia nono.