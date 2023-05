Fognini, orrore a Roma dopo la partita: "Neg*** di mer***!", chi è la bestia

13 maggio 2023 a

Gli Internazionali d’Italia ancora devono entrare nel vivo, eppure già non mancano le polemiche. Quella che ha fatto più rumore riguarda sicuramente la politica dei prezzi varata dagli organizzatori, che hanno costretto Jannik Sinner a giocare in un Centrale praticamente deserto a causa dei biglietti molto costosi per essere la prima partita giocata dall’altoatesino nel torneo. Ciò ha comportato che ci fossero molti più spettatori a vedere giocatori meno conosciuti: non una grande mossa…

Un’altra polemica, meno rumorosa ma più grave, ha invece coinvolto uno spettatore pugliese di 53 anni, che ha insultato un giovane addetto alla sicurezza. “Tornatene a casa tua, negro di me***”, è stata la reazione vergognosa dell’uomo alla richiesta del ragazzo di origini africane di non calpestare le aiuole che circondano il campo Pietrangeli. L’episodio si è verificato poco dopo la partita che Fabio Fognini ha vinto contro il serbo Kecmanovic.

C’erano ancora tantissime persone all’interno del Foro Italico, con l’addetto alla sicurezza che semplicemente aveva chiesto allo spettatore di spostarsi nell’area verde: la risposta è consistita in insulti beceri e anche in una spinta. Un collega del ragazzo ha avvertito i carabinieri, che hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato per percosse e violenza privata, con l’aggravante della finalità discriminatoria.