Inter-Milan, Lele Adani: "Rossoneri in finale?", bomba prima del calcio d'inizio

Cresce la tensione a Milano, ormai manca pochissimo al derby tra Inter e Milan, ritorno della semifinale di Champions League. Nerazzurri a un passo dall'impresa, la qualificazione alla finalissima di Istanbul, in calendario per il prossimo 10 giugno. I ragazzi di Simone Inzaghi infatti partono forti del 2-0 dell'andata. I rossoneri di Stefano Pioli, al contrario, stanno vivendo un momento difficilissimo: si pensi al clamoroso ko in campionato contro Lo Spezia, nell'ultimo turno.

Insomma, i pronostici sono tutti per l'Inter. Ma la partita non è ancora chiusa: sarà il campo a mettere l'ultima parola su questo accesissimo euroderby. I rossoneri ritrovano Rafa Leao, che torna in campo dopo il forfait dell'andata, ma perdono Ismael Bennacer, faro di centrocampo, che starà fuori a lungo a causa di un brutto infortunio al ginocchio che lo costringerà a un'operazione. Stagione finita, tornerà in campo solo tra molti, molti mesi.

Milan, "entro il 18esimo minuto": ecco quando ci si gioca tutto contro l'Inter

E tra chi scommetteva sul passaggio del turno dei ragazzi allenati da Pioli c'era Lele Adani, commentatore Rai e volto della Bobo Tv. Infatti prima dell'andata aveva profetizzato un passaggio di turno per i rossoneri. Ora, però, ha cambiato profondamente il suo pronostico. Sempre alla Bobo Tv, infatti, ha affermato: "Se prima dell'andata ero l’unico a dare fiducia nel passaggio del turno del Milan ora però mi devo ricredere. Sinceramente, dopo l’andata e vedendo anche la loro attuale condizione, al Milan do il 5% di possibilità di andare in finale".

E ancora: "A ridosso della doppia sfida pensavo che il Milan ci ha sempre stupito quando partiva sfavorito, ma ora non è più così. Il calcio ci insegna che l’imponderabile è all’ordine del giorno ma, comunque, cambierei il mio pronostico", conclude con onestà Lele Adani.