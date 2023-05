Stefano Pioli, cambi in ritardo: "Li stavo facendo, poi...". Caos Milan

17 maggio 2023 a

"È una delusione grande, parliamoci chiaro. Abbiamo fatto un grandissimo percorso in Champions sì, pensando anche a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ma volevamo arrivare in finale perché quello conta. La delusione c’è". Delusissimo Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo l’uscita della sua squadra alle semifinale di Champions contro l’Inter.

I nerazzurri accedono con merito a Istanbul dove se la vedranno con la vincente di City-Real. “Purtroppo abbiamo condizionato questa semifinale con i primi 15 minuti della partita di andata, poi per il resto siamo stati all'altezza di una squadra molto forte — aggiunge Pioli a Mediaset — Abbiamo avuto due occasioni per sbloccarla oggi. Non posso rimprovare niente ai miei giocatori: ci abbiamo provato con tutto ciò che avevamo. Ora dobbiamo finire bene il campionato, sarebbe un peccato...".

Sui rimpianti “vanno chiaramente per i primi minuti dell'andata, ma poi l'Inter ha vinto entrambe le partite, non proprio dominando — dice ancora a Mediaset — Oggi molto più simile al secondo tempo dell'andata. Poi non siamo riusciti a fare gol…". E sui cambi tardivi: “Stavamo facendo bene con le posizioni, ci è mancata qualità e precisione — aggiunge — Li stavo preparando e abbiamo preso gol, poi la partita lì è quasi finita. Cosa ci manca contro l’Inter? Non siamo riusciti ad essere pericolosi come di solito siamo, per la compattezza dell'Inter e per un ritmo e una precisione che dovevano essere migliori. Noi oggi ci abbiamo provato, ma non siamo stati così precisi e lucidi. L'Inter in queste partite alle prime situazioni ci fa gol, noi non siamo riusciti a fare la stessa cosa".