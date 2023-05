Fabio Capello devasta Pioli in diretta: "Glielo dici tu?"

17 maggio 2023 a

a

a

"Il livello del Milan si è visto stasera e quello dell'Inter era nettamente superiore, nei titolari come nei giocatori della panchina”. È ancora una volta duro Fabio Capello quando parla di Inter-Milan, partita che martedì ha sancito l’eliminazione dei rossoneri dalle semifinali di Champions.

"Non è corretto". Pioli, crollo nervoso dopo il derby: lo scontro in tv con Costacurta

L’ex allenatore rossonero ci va giù duro: “Il Milan deve trovare dei giocatori che diano di più dal punto di vista tecnico — ha detto Capello — Ci vuole molto di più per competere dal punto di vista internazionale". Poi una 'frecciata' a Pioli che era in collegamento: "Continuo a non capire la posizione di Tonali. Glielo dici tu di andare così avanti?", ha chiesto Capello all'allenatore rossonero. "Faceva più la mezzala, volevamo portare più giocatori in area" è stata la risposta di Pioli.

"Derby? Cosa farà il Milan. Ma la Coppa...": la profezia-terremoto di Braida

Capello polemico col Milan già dopo l’andata: “Milan non riesce a trovare contromisure”

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, maturata nel doppio derby di semifinale contro l'Inter, non mancano le critiche per il Milan e per il suo tecnico Stefano Pioli. E tra gli addetti ai lavori più 'duri' con il Diavolo c'è un grande ex come Fabio Capello, che dopo il ko del secondo round ha affossato i rossoneri. Lo stesso che anche dopo lo 0-2 dell’andata era stato molto critico : “Cosa direi se fossi l'allenatore del Milan? Chiederei a tutti di ricordarci gli errori fatti”, aveva detto sempre ai microfoni di Sky, per cui è ora commentatore.

"Sempre così, non è possibile": Fabio Capello asfalta Stefano Pioli. "E ora..."

Il Milan “non riesce a trovare le contromisure, non è il primo derby giocato così — aveva aggiunto l’ex tecnico — Il centrocampo non ha mai fatto filtro, i centrocampisti dell'Inter erano sempre liberi e hanno creato il doppio dei problemi".