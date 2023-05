Ancelotti travolto da Guardiola, serata tragica: finalissima Inter-City

17 maggio 2023 a

La finalissima di Champions League 2023 del prossimo 10 giugno sarà tra Inter e Manchester City. I citizens hanno travolto il Real Madrid per 4-0 a Manchester dopo l'1-1 dell'andata a Madrid. Per Ancelotti Istanbul resta ancora stregata. Il City ha letteralmente asfaltato il Real con due gol di B. silva, un autogol di Militao e un gol di Julian Alvarez. Insomma per Guardiola c'è all'orizzonte un nuovo appuntamento con la storia dopo essere salito sul tetto d'Europa con il Barcellona. Il City in Champions è stato un vero e proprio rullo compressore.

La vittima più illustre di questa cavalcata è proprio il Real di Ancelotti. La sensazione è che per "Re Carlo" si sia chiuso un ciclo e probabilmente a fine stagione le strade tra il tecnico emiliano e il Real potrebbero dividersi. Le indiscrezioni parlano di un incarico di Ancelotti sulla panchina del Brasile. bisognerà attendere la fine della stagione per capire quale sarà il futuro di Ancelotti.

"Io so. Nel momento del bisogno...": Simone Inzaghi, lo sfogo che agita l'Inter

Intanto Inzaghi da questa sera sa quale sarà il nemico da battere. La sfida di Istanbul è affascinante e mette davanti due squadre tecnicamente attrezzate per disputare una gara da consegnare alla storia del calcio europeo. La corazzata di Guardiola ha sicuramente più giocatori di qualità, ma l'Inter ha dimostrato di saper interpretare bene il palcoscenico della Champions. Il 10 giugno sapremo chi sarà regina d'Europa.