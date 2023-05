Juve "esclusa da tutte le coppe": mannaia-Uefa, le carte pesantissime

23 maggio 2023 a

Nonostante i 10 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, la Juventus aveva un’ottima occasione per qualificarsi comunque in Champions League. Ha però deciso di sprecarla nel peggior modo possibile, con un’umiliante sconfitta per 4-1 sul campo di una squadra come l’Empoli che non ha nulla da chiedere a questo finale di campionato. Non ci sono alibi per Allegri e i suoi ragazzi, che hanno disonorato la maglia che indossano e perso l’ultimo treno per un posto nelle prime quattro.

Vincendo a Empoli, la Juve sarebbe tornata a -2 dal Milan e con lo scontro diretto da giocare. Tutto sarebbe stato possibile, invece i bianconeri si sono condannati da soli. Una piccola consolazione, se così si può chiamare, potrebbe però arrivare dalla Uefa: secondo la Gazzetta dello Sport, la Juve potrebbe essere esclusa a prescindere dalle competizioni europee, non solo per la questione plusvalenze ma anche per quella legata alle manovre stipendi.

La decisione della Federcalcio europea è attesa per giugno e potrebbe essere pesante per la Juve, visto che la Uefa sta svolgendo la sua indagine parallela con tutte le carte processuali: tra plusvalenze e stipendi, i bianconeri hanno “truccato” il bilancio e ottenuto un accordo favorevole sul Fair Play Finanziario, per questo potrebbero essere esclusi da tutte le coppe per almeno un anno.