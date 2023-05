Vlahovic deriso e umiliato dal difensore dell'Empoli: "80 milioni oh!"

Roberto Tortora 24 maggio 2023 a

Oltre al danno la beffa. Anzi, lo sfottò. La nuova penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte federale della FIGC alla Juventus ed il conseguente 4-1 subito dai bianconeri al Castellani di Empoli sono la sintesi di un lunedì tra i più neri della storia della Vecchia Signora. E dal generale al particolare, inoltre, la questione resta sempre drammatica, perché tra i componenti della squadra di Max Allegri c’è chi, quest’anno, ha proprio fallito la stagione. Parliamo di Dusan Vlahovic, acquistato dalla Fiorentina a gennaio dell’anno scorso per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Un investimento alto per un bomber giovane e pieno di talento. Fin qui, però, il serbo ha accumulato 63 presenze e messo a segno soltanto 23 gol, 10 quest’anno. Un bottino magro e misero che non ha consentito alla squadra di elevarsi al di sopra della tempesta giudiziaria da cui è stata travolta. Così, nel finale della partita che ha causato la rovinosa sconfitta di Empoli, un già deluso Vlahovic è stato addirittura preso di mira da un avversario, che non ha avuto pietà nei suoi confronti. Parliamo del difensore scozzese a disposizione di Zanetti, Liam Henderson, ripreso in un breve video di 5 secondi, diventato subito virale sui social, in cui lo si vede sbeffeggiare proprio Dusan Vlahovic con gesti plateali e, soprattutto, scherzando sulla valutazione di mercato dell'attaccante serbo: "Uuh… 80 milioni oh!".

Una frase ripetuta anche più volte ed il bianconero ha avuto il buon senso di rispondere, sì, ma con la mano sul bocca, per evitare squalifiche e concludere nel peggiore dei modi la stagione. Domenica c’è Juventus – Milan e non vincere significa abbandonare definitivamente la Champions League dell’anno prossimo, in attesa certamente dell’altro filone d’inchiesta sulla manovra stipendi e delle decisioni della UEFA, in questo momento tutt’altro che amica. Per non perdere la speranza serviranno i gol di Vlahovic, anche per giustificare un investimento che, fin qui, si è rivelato una perdita di soldi e di tempo per entrambe le parti.