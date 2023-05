Juve, mazzata finale: "A campionato finito...", cosa succederà

24 maggio 2023 a

a

a

Alla fine per la Juve non è arrivato un -15, ma un -10 sul caso plusvalenze. Per esaminare la situazione, è intervenuto l'avvocato Mattia Grassani ai microfoni di Tv Play. Queste le parole dell'esperto di diritto sportivo: "Tecnicamente è assolutamente lecito, possibile e scontato che la Juventus ricorra al Collegio di Garanzia dello Sport avverso alla sanzione ieri pubblicata — ha detto — Il sistema di Giustizia Sportiva lo prevede, una volta note le motivazioni la Juventus riuscirà sicuramente a imbastire un ricorso di legittimità, non ci sarà un nuovo procedimento sui ruoli, ma solo di verifica se le norme sono state applicate correttamente o se ci sono stati gravi errori logici e motivazionali. La Juventus potrà azionare questo tipo di strumento”.

La foto di Allegri che preoccupa la Juve diventa virale: il crollo in tv | Guarda

Grassani: “Difficile annullamento con rinvio o riduzione”

E ancora: "Circa l’esito, a differenza degli altri gradi di giudizio, questo percorso ha un tracciato abbastanza segnato — ha aggiunto Grassani — Dopo che la Corte Federale di Appello ha ricevuto le motivazioni, altro non ha fatto che applicare i principi di diritto. Credo che in questo secondo filone, dopo il rinvio del Collegio di Garanzia, molto probabilmente questa decisione difficilmente potrà avere un annullamento con rinvio o riduzione. Una strada molto limitata con parametri molto stretti che dovrebbe confermare il Collegio di Garanzia. Il meno dieci della Juventus appare fortemente uno standard ormai definitivo”.

"Oh!". Vlahovic deriso e umiliato dal difensore dell'Empoli: il labiale clamoroso | Video

Grassani: “Per la Juve possibile handicap per il prossimo campionato”

"È ovvio che il verdetto del 15 giugno interverrà a campionato finiti — ha concluso Grassani — e quindi i verdetti che arriveranno saranno quelli di chiusura del percorso perché a quella data la Juventus avrà già fatto l’eventuale nuovo ricorso. Il deferimento prevede doppia manovra stipendi, partnership privilegiate e rapporti opachi con gli agenti e può portare altri punti in dote alla posizione in classifica della Juventus. Non è impossibile uno scenario in cui la Juventus sia privata di un titolo in questa stagione e penalizzata con un handicap nel prossimo campionato".