Diego Maradona choc, cosa appare sulla sua pagina Facebook

La pagina di Diego Armando Maradona è stata hackerata. L'ultimo post "serio" del Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre 2020, risale a pochi giorni fa per augurare buona fortuna alla nazionale under-20 argentina impegnata nei Mondiali di categoria. Da parte della famiglia, poi, non sono mancati i complimenti al Napoli campione d’Italia e protagonista di una nuova impresa a distanza di anni da quella compiuta proprio con il numero 10 argentino tra le sue fila. Poi, però, ecco che sulla pagina facebook di Maradona sono spuntate foto e messaggi strani che hanno lasciato sorpresi i milioni di followers. Tra questi anche messaggi macabri come "Lo sanno che ho finto la mia morte, vero?" e post dello stesso tenore che sono stati poi rimossi. Come se non bastasse, è stata inserita come immagine del profilo una foto di Pelé nonché parole di sostegno per il Brasile, rivale sportiva dell'Argentina di Diego.

La brutta sorte capitata solo alla pagina Facebook

La pagina Facebook da 12 milioni di Diego Maradona, dunque, è stata hackerata e dunque "scippata" ai suoi proprietari. Chi si è reso protagonista di questa azione ha iniziato a pubblicare contenuti di ogni tipo, come foto di Ronaldo, Messi e altri giocatori, foto profilo di perfetti sconosciuti e così via. Fortunatamente, questa sorte è capitata solo alla pagina Facebook del campionissimo, con quella Instagram invece che è rimasta "sobria" e blindata. La speranza è che tutto si risolva al più presto e questa brutta situazione, purtroppo non rara, venga rimossa.