Inter, Guardiola confessa: "Cosa ho visto in pochi minuti"

"Ho cominciato a guardare qualche minuto dell'Inter, qualche situazione di gioco, e sono rimasto davvero impressionato. Mi hanno impressionato per quello che fanno, per il loro linguaggio del corpo”. Commenta così Pep Guardiola nella conferenza stampa prima della partita contro il Brighton, confessando di essere sbalordito dal gioco dei ragazzi di Simone Inzaghi. "Dopo aver cominciato a guardarli ho chiamato degli amici che vivono in Italia per chiedergli un parere sull’Inter — ha detto il tecnico ex Barcellona e Bayern Monaco — mi hanno detto tutti di stare all’erta perché fanno sul serio. Non c’era bisogno che me lo dicessero: l’avevo già capito guardando quei pochi minuti, quelle situazioni”.

Guardiola sicuro: “L’Inter può batterci, giocheremo al massimo in finale”

La posta in palio è altissima e il Manchester City punterà tutto sulla Champions League, l'unico trofeo che manca alla squadra che negli ultimi anni ha vinto tutto ciò che c'era a disposizione. Nel corso della loro storia, gli inglesi si sono sempre fermati un passo prima del trionfo, come nel caso della finale persa contro il Chelsea nel 2021. Un’esperienza, però, che non vogliono ripetere anche questa volta. Proprio per questo, Guardiola farà il massimo per preparare al meglio la squadra, consapevole di non dover affrontare un impegno facile: "Certo che l’Inter può batterci — ha detto Guardiola — Hanno vinto questo trofeo tre volte e noi nessuna, ma noi vogliamo giocare al meglio perché non succeda”.

"La prova dell'uovo". Cosa sa Biasin: perché l'Inter può vincere la Champions | Guarda

Guardiola: “Giocare con la pressione a volte è fantastico”

Il manager del City, pur avendo vinto moltissimo in Inghilterra, è consapevole che il suo lavoro non sarà fino in fondo apprezzato dunque se non alzerà al cielo la Champions League: "Da quando sono qui abbiamo vinto tanto: a volte penso sia ingiusto che ci serva la Champions per avere credito per quello che abbiamo fatto, ma è così e dobbiamo accettarlo. So che non saremo completi senza vincere anche la Champions — ha ammesso Guardiola — A volte giocare con questa pressione è fantastico, necessario. Parliamo spesso tra di noi, ci diciamo che dobbiamo farlo. Ma allo stesso tempo, se non lo facciamo e continuano a vincere, sono sicuro che prima o poi ci riusciremo. Ma adesso abbiamo l’occasione di essere in finale e dobbiamo provarci".