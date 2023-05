Federica Pellegrini, la confessione: "Un'attenzione morbosa"

25 maggio 2023 a

"Non è un libro scritto per ripicca ma la mia storia raccontata dalla mia voce. Tra me e quello che veniva pubblicato allora c’erano dei filtri e mille persone”: Federica Pellegrini ha presentato il suo libro, "Oro", al Salone del Circolo Aniene, dove è stata accolta da presidente onorario del Circolo, Giovanni Malagó, che l’ha portata a visitare la Walk of Fame. In sala anche soci, dirigenti sportivi e addetti ai lavori. Nel presentare il suo libro, la campionessa ha raccontato tante storie e diversi aneddoti del suo passato, ma anche il rapporto con i suoi allenatori e qualche dettaglio sui suoi amori, da Luca Marin a Filippo Magnini fino a Matteo Giunta, suo attuale marito, col quale di recente ha partecipato anche a Pechino Express.

L'ex nuotatrice ha anche rivelato che mai farà l’allenatrice: "Allenare? A spot, non di più". “Sono una donna seria ed equilibrata – ha poi aggiunto – spesso mi chiedono se avrò figli: in questa epoca si possono anche non fare". E ancora: "Su di me c’è sempre un’attenzione morbosa. Nel testo ho parlato delle mie storie d’amore importanti. Sono una persona che quando si lega lo fa seriamente. Sono state storie, le mie, vissute in età molto diverse. Poi mi sono sposata”.