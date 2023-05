Federica Pellegrini, sesso a Pechino Express: la bomba del marito

13 maggio 2023 a

Sesso a Pechino Express? Molto probabilmente, sì. Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta sono stati i grandi protagonisti di questa edizione dell'avventuroso reality Sky. I "Novelli sposi" sono arrivati secondi dietro agli "Italo-americani" Joe Bastianich e Andrea Belfiore. L'ex nuotatrice, leggenda dello sport italiano, ha fatto impazzire tutti in finale con la risata imbarazzata di fronte alla gaffe a luci rosse del marito durante un gioco ("Ferma o te lo metto in bocca") e nel post-puntata, con la rivale Barbara Prezia (arrivata terza) che sui sociale l'ha inquadrata a tradimento sfottendola, "Ecco la perdente".

Ora che il programma si è concluso, Giunta (che della Divina è stato anche allenatore), intervistato al telefono da Vanity Fair ha commentato l'esperienza televisiva ("Vincere la finale sarebbe stato qualcosa in più, ma non toglie nulla a quello che abbiamo fatto. Era importante per noi vivere tutto il programma e non venire eliminati. Eravamo una delle coppie più temute, ed era fondamentale non trovarsi nelle ultime posizioni") e si dimostra comunque soddisfatto per gli effetti sulla coppia ("E' stato bellissimo vedere che abbiamo sempre trovato un'affinità. È bello essere cresciuti all'interno di questo programma e averlo finito più uniti di prima"). Quindi la domanda malandrina: "Tagliamo la testa al toro: avete consumato il matrimonio a Pechino Express?". E Giunta risponde sibillino: "È stata una luna di miele". Poi, per aggiungere mistero: "C'è chi consuma e chi no, non è necessario. Il sesso, in generale, è importante. Che tu sia a casa a Verona o in Cambogia. La lascio così, sul vago".