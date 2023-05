Perugia, partita truccata? Guardate questo gol: scandalo in Serie B

26 maggio 2023 a

Il Perugia è retrocesso in Serie C nonostante il clamoroso ribaltone nell’ultima partita di campionato con il Benevento. I padroni di casa perdevano 1-2, ma hanno pareggiato al 91esimo e trovato il gol vittoria al 94esimo con Kouan. Quest’ultima rete è però finita nel mirino del procuratore federale Chinè, che ha aperto un procedimento ipotizzando un illecito sportivo.

Nei prossimi giorni verranno ascoltati i tesserati coinvolti nell’azione che ha portato al gol decisivo: effettivamente è stato realizzato in una maniera un po’ sospetta, dato che è nato da un rinvio sbagliato e da una dormita di difesa e centrocampo, con due calciatori del Benevento che hanno lasciato Kouan libero di colpire di prima da fuori, con il portiere ampiamente fuori dai pali. Il procuratore Chinè e i suoi collaboratori vogliono vederci chiaro, anche se alla fine quell’episodio non ha evitato la retrocessione del Perugia.

I biancorossi erano in lotta con il Brescia, al quale però è bastato il pareggio per 2-2 con il Palermo per evitare di essere scavalcato. In caso di sconfitta del Brescia, si sarebbe verificato un arrivo a pari punti che avrebbe favorito il Perugia, che sarebbe andato a giocarsi i playout con il Cosenza.