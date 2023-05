Leclerc, disastro-Ferrari: errore al box, quante posizioni perde

27 maggio 2023 a

Mastica amaro Charles Leclerc, che in qualifica aveva conquistato la terza posizione. Per il pilota della Ferrari è però arrivata una penalizzazione per aver ostacolato nel tunnel Lando Norris, che in quel momento era lanciato nel suo giro veloce. Leclerc partirà sesto nel Gran Premio di Monaco e purtroppo non poteva fare nulla per evitarlo: glielo hanno riconosciuto anche i commissari di gara.

Il ferrarista ha infatti reagito da una bandiera blu esposta all'interno del tunnel e ha fatto il possibile per lasciare a Norris la traiettoria ideale, ma ormai era troppo tardi. Leclerc ha quindi pagato colpe non sue, dato che è stato avvertito in ritardo via radio dal team. In più va considerato che Norris sopraggiungeva a velocità molto più alta della sua. Un vero peccato, perché in un circuito come quello di Montecarlo sarà difficile riacciuffare il podio partendo dalla sesta posizione.

In pole position c’è invece Max Verstappen, che con un ultimo giro da brividi è riuscito a mettere la sua Red Bull davanti a un altrettanto straordinario Fernando Alonso. Grazie alla penalizzazione di Leclerc in seconda fila partiranno Esteban Ocon e Carlos Sainz, mentre al fianco del ferrarista ci sarà Lewis Hamilton. È invece costretto a partire dal fondo Sergio Perez, autore di un incidente a inizio qualifiche.