Allegri umilia la Juventus: "Se avessi voluto vincere..."

Il k.o. contro il Milan ha decretato la sentenza: la Juve non giocherà la prossima Champions League, mentre i rossoneri hanno fatto loro l’ultimo pass disponibile. fatale il -10 arrivato dopo il processo sportivo per le plusvalenze fittizie. Senza quella, la Juve sarebbe entrata in Europa con i suoi 69 punti sul campo. “È stata un'annata assolutamente anomala: un altro gruppo di ragazzi non avrebbe fatto 69 punti, forse ne avrebbe fatti 50. E comunque con 69 punti saremmo dentro la prossima Champions — ha commentato Allegri in conferenza stampa post-gara — Dopo la partita ho ringraziato i ragazzi perché comunque hanno fatto una stagione importante. Una stagione così dentro e fuori dal campo, metti i punti e togli i punti, non la auguro a nessuno”.

Allegri: “Se avessi voluto vincere sarei andato da altre due parti”

E ancora: “Se si guarda la classifica e si dice che abbiamo fatto una stagione sbagliata lo accettiamo ma noi abbiamo fatto 69 punti. La stagione è finita a Siviglia a livello di energie mentali che sono fondamentali — ha aggiunto Allegri — Io credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo anche lanciato cinque giovani che a livello patrimoniale non è una cosa da poco per la società. Se avessi voluto vincere sarei andato da altre due parti, sapevo che alla Juventus non sarebbe stato facile vincere. L'ambizione della Juventus è sempre quella di vincere, ma poi ci sono anche le altre squadre”.

"Occasione irripetibile": Juve a un bivio, chi deve essere fatto fuori

Allegri contro le critiche: “Non entrati in Champions perché ci hanno tolto 10 punti”

Allegri infine è tornato a ribadire la bontà del suo lavoro nonostante le tante critiche ricevute e i tifosi che chiedono il suo esonero: "Si fraintende il fatto delle ultime due partite e dei 59 punti con quello di buono che è stato fatto nel corso della stagione — ha concluso — E comunque non si può valutare la stagione di quest'anno. Delle squadre sono entrate in Champions solo perché a noi ci hanno tolto dieci punti. Ora ci concentriamo sull'Udinese per onorare questa stagione. Per il prossimo campionato speriamo solo che prima del 20 agosto ci dicano se danno altri punti di penalizzazione, perché un'altra annata così sarebbe molto complicata da affrontare”.