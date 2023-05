Juventus, la pesante indiscrezione da Torino: "Chi prende il posto di Allegri"

27 maggio 2023 a

La Juventus rischia grosso. Non solo da punto di vista della giustizia sportiva ma anche dando un rapido sguardo agli assetti che si verranno a creare dopo la fine di questa stagione. Le indiscrezioni parlano di un Massimiliano Allegri in uscita che potrebbe abbandonare la squadra alla fine di questa stagione così travagliata. E a quanto pare la società potrebbe pensare già a un sostituto che possa prendere il posto proprio del tecnico livornese. Secondo le indiscrezione riportate da Goal.com, i profili in pole position per la panchina bianconera sarebbero tre: Igor Tudro, Sergio Conceicao e Thiago Motta.

Si tratta di nomi di seconda fascia ma che stanno facendo benissimo con i rispettivi club. Insomma il profilo che questa volta cerca la Juve non è un tecnico già vincente o con una lunghissima esperienza alle spalle, si punta sul profilo emergente che potrebbe aprire poi un ciclo a Torino. La Juventus dunque potrebbe mettere fine all'impero di Allegri cercando nuove strade. Ma c'è anche un altro nome che circola da tempo e che sarebbe nella lista dei dirigenti bianconeri: Raffaele Palladino, protagonista di un vero miracolo sportivo con il suo Monza neo-promosso. Ma il tecnico dei brianzoli ha fatto sapere di non aver avuto contatti con la Juve. Bisognerà attendere la fine della stagione per capire quale sarà il futuro della panchina bianconera.