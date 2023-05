Milan, dopo Calhanoglu un altro tradimento? Chi è pronto per l'Inter

30 maggio 2023 a

a

a

Dopo aver centrato la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, in seguito alla vittoria per 3-2 contro l’Atalanta, in casa Inter si può ora ragionare sulle prossime strategie di mercato in entrata. Come riporta il sito iberico fichajes.net, i nerazzurri potrebbero essere pronti a formulare una proposta per Dest, terzino del Barcellona in prestito al club rossonero. I nerazzurri sarebbero stati molto interessati anche nella scorsa estate, ma il Milan fu più veloce e scaltro ad aggiudicarsi in prestito il giocatore. Ora però le cose sono cambiate. Il Milan difficilmente riscatterà per ben 20 milioni di euro un giocatore relegato in panchina e così i nerazzurri potrebbero approfittarne e imbastire una trattativa con i catalani. Senza dimenticare i 3,8 milioni di euro d'ingaggio percepiti in rossonero.

Inter, Dumfries ceduto per fare spazio a Dest?

L'acquisto a titolo definitivo del classe 2000, tuttavia, potrebbe passare dalla cessione di Dumfries, esterno destro nerazzurro con una valutazione attorno ai 30/40 milioni di euro e in scadenza di contratto nell'estate 2025. Approdato dal Psv Eindhoven per una cifra attorno ai 12/15 milioni di euro, i nerazzurri genererebbero un'ottimo plusvalenza per le casse del club e con esso avrebbero anche il capitale da investire per Dest a destra e per un'altro colpo in avanti.

L'Inter blinda la Champions: Lukaku-Lautaro show, stesa l'Atalanta

Dopo lo 'scippo' al Milan di Calhanoglu nell'estate 2021, i nerazzurri ora potrebbero piazzare un altro scherzetto facendo bis con Dest, che al Milan ha visto più la panchina che il campo, deludendo le aspettative di molti.