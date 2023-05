Ferrari, "quei dati sono sbagliati": incubo a Maranello, il disastro è spiegato?

01 giugno 2023 a

In molti, prima del GP di Monaco, hanno pensato a una Ferrari in grado di ottenere la pole e la vittoria per il Gran Premio del principato. Aspettative alimentate dagli stessi uomini Ferrari prima di scendere in pista, ma che ha fatto sorgere un preoccupante sospetto tra tifosi ed addetti ai lavori riguardo alla correlazione dei dati offerti dal simulatore e dalla fabbrica di Maranello e le effettive prestazioni in pista della monoposto.

Tra coloro che hanno esposto tali dubbi dopo la conclusione della gara anche il telecronista di Sky per la Formula 1, Carlo Vanzini: "Inizio a pensare che se loro arrivano a dire possiamo vincere inizio a credere che magari i numeri che hanno dalla fabbrica e dal simulatore sono sbagliati”, ha detto. Un sospetto dunque che, qualora trovasse riscontri nella realtà, renderebbe la situazione della Ferrari ancora più grave rispetto a quella che sembra stia affrontando attualmente.

Vanzini su Vasseur: “Sensazione che sia un po’ solo”

Lo stesso Vanzini ha anche proposto una possibile soluzione a questo problema: "Ho sempre un po' la sensazione che si concentrino troppo sul guardare i dati e non la pista — ha detto —. Magari si può risolvere ingaggiando il famoso ‘pistaiolo' di cui parlava Arrivabene in Giappone nel 2018”.

Nel suo commento su Autosprint, ha parlato di due chiavi di lettura: “Vasseur dovrà da Barcellona in poi diventare davvero padrone della Ferrari. La sensazione, molto personale, è che sia un po’ solo — ha commentato ancora —. Giacobazzi è stato misteriosamente messo alla porta, Sanchez è andato via, Mekies, il suo numero 2, continua a ricoprire un ruolo totalmente ambiguo. Con professionalità ci mancherebbe, ma è già stato annunciato come futuro team principal dell’Alpha Tauri che non dimentichiamo essere della famiglia Red Bull, eppure continua a stare lì a partecipare a riunioni anche importanti, per il futuro, si spera più roseo per la rossa”.