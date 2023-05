Mike Maignan, al Milan è lotta contro il tempo: quelle voci sul contratto

31 maggio 2023 a

a

a

Detto addio due estati fa a Gigio Donnarumma, il Milan ha saputo trovare un sostituto all’altezza, da annoverare sicuramente tra i portieri più forti in circolazione in questo momento: Mike Maignan. Il problema che si pone la Gazzetta dello Sport, però, è quello del suo stipendio, assolutamente da ritoccare viste le prestazioni. Arrivato dal Lille per 13 milioni, in queste due stagioni ha preso “solo” 2,8 milioni di euro all’anno, rimanendo al di sotto nei Paperoni della Serie A, un po’ ingiustamente. Il Milan sa che non può farselo sfuggire, e la Rosea indica un piano per blindarlo dalle proposte che arriveranno sicuramente dalle grandi squadre d’Europa.

Maignan, ingaggio rivisto a 4 milioni: il più pagato dopo Leao

Presto si inizierà a discutere per un nuovo accordo, più lungo e più ricco: scadenza che verrebbe fissata al 2028 (un anno in più) e un 30% in più di aumento, arrivando così a minimo 4 milioni. Il portiere diventerà quindi il secondo più pagato della rosa, dietro Leao, e non raggiungerà nemmeno il primo posto della classifica di Serie A: in testa c’è Szczesny, che prende un’enormità da 6 milioni e mezzo.

Kamada a un passo

Intanto per Daichi Kamada, in uscita dall’Eintracht Francoforte, è cosa quasi fatta, secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Sabato sera il trequartista giapponese sfiderà il Lipsia e poi sarà atteso in Italia. Dopo Milan-Verona, infatti, il classe 1996 dovrebbe sostenere le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni. L'accordo, secondo le ultime sarebbe stato raggiunto su una base di 4 milioni lordi a stagione, 3 netti per il 26enne che a suon di gol è entrato nel cuore dei tifosi dell'Eintracht e che spera di stupire anche i rossoneri.

"Non merita la sufficienza": Milan, perché Stefano Pioli è da bocciare

Si lavora Loftus-Cheek: troppi 27 milioni

Continua intanto il pressing della dirigenza per Ruben Loftus-Cheek, altro uomo che il duo Maldini-Massara ha messo nel mirino già da diversi mesi. L’obiettivo, sempre secondo Romano, è chiudere velocemente le trattative col Chelsea, sfruttando il reciproco gradimento di calciatore e società, ma bisognerà far fronte alla richiesta dei Blues. Gli inglesi vogliono 25 milioni per il 27enne, i rossoneri spingono invece per uno sconto per arrivare al centrocampista.