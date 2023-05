Milan, primi due colpi a tempo record: chi arriva in rossonero

29 maggio 2023 a

Pioli lo ha detto a chiare lette: per il campionato servono acquisti all’altezza. E così il Milan di Gerry Cardinale il primo passo l’ha già mosso. Maldini e Massara stanno chiudendo con l’Eintracht Francoforte per il trequartista Daisi Kamada. Per il giapponese pronto un contratto di cinque anni. Un affare chiuso con la sicurezza del Milan di giocare nell’Europa vip anche la prossima stagione. Nel Paese nipponico, diverse testate danno l’affare per chiuso, altri organi di informazione tedeschi pure. Per la fumata bianca, scrive La Gazzetta dello Sport, mancano pochi dettagli, si respira ottimismo diffuso e l’affare è virtualmente in dirittura d’arrivo, tanto che nell’ambiente rossonero si parla già di visite mediche da mettere in calendario per la prossima settimana.

Kamada, un giocatore versatile alla Pioli

Sei anni dopo l’addio di Honda, così, Milanello si prepara ad accogliere un altro giapponese che faceva gola per la funzionalità tattica, dal momento che Kamada può ricoprire più di una posizione tra centrocampo e trequarti. Quei giocatori multiruolo che Pioli adora. Va ricordato che le tempistiche sull’ufficialità del neo arrivo rossonero probabilmente saranno legate agli impegni dell’Eintracht, che sabato vivrà l’ultimo atto della sua stagione con la finale della Coppa di Germania contro il Lipsia. D’altra parte lo stesso giocatore la scorsa settimana aveva risposto così a chi gli chiedeva sul futuro: “La mia prossima squadra? Sono deciso da parecchio tempo”. Il resto l’ha fatto la classifica del Milan.

Possibile l’arrivo di Openda dal Lens

Il gol di Giroud contro la Juve ha permesso così l’arrivo della Champions e (direttamente) quello di Kamada a Milanello. Per La Repubblica, è verosimile l’approdo a Milanello del goleador del Lens Openda, 23 anni, teorico complemento tecnico ideale di Leao. Il giocatore costa 25 milioni e in questa stagione, in Ligue One, ha realizzato 20 reti e tre assist in 37 partite. Openda ha giocato anche nel Bruges con De Ketelaere, la delusione stagionale del Milan. Chissà che i due non facciano staffetta di mercato.