Inter, un terremoto: "C'è la Champions, non disturbiamo"

E se fosse un finlandese il prossimo proprietario dell'Inter? Su Twitter gioca con le parole Thomas Zilliacus, supermanager miliardario che ha legato le proprie fortune al colosso della telefonia Nokia. Di stanza a Singapore, ma con una casa a Brumate (nel Comasco) e una passione antica per il pallone (è stato presidente dell’HJK Helsinki tra il 1982 e il 1986 e dirigente del Geylang International) poche settimane fa è stato avvistato (anzi, si è fatto avvistare con un selfie su Twitter) a San Siro per l'euroderby tra Inter e Milan. E ora, sempre sui social, l'arzillo 69enne rilancia le indiscrezioni dell'agenzia di stampa Reuters, secondo le quali sarebbe interessato a rilevare la proprietà nerazzurra dal cinese Steven Zhang.

"Molte persone mi stanno chiedendo se sono veramente interessato a comprare l'Inter - scrive su Twitter Zilliacus, che in passato aveva manifestato interesse per l'acquisto del Manchester United, salvo poi ritirarsi -. Steven Zhang è il proprietario e ha fatto un lavoro incredibile, ho grande rispetto nei suoi confronti. Siamo tutti d'accordo di non disturbare la concentrazione sua e della squadra in vista della finale di Champions League".

Parole sibilline che sembrano preludere a una effettiva trattativa da far scattare dopo la finalissima contro il City. Oppure è solo un gioco delle parti? Di sicuro, tra tanti commenti entusiasti spicca anche quello dell'esotico profilo Nerazzurri (che nulla ha a che vedere con quello ufficiale del club) che replica: "Fatelo per favore, l'Inter è uno dei club più grandi del mondo e ha bisogno di un proprietario che conosca il valore del club e dei suoi tifosi in giro per il mondo".