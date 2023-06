Inter, la bomba prima della finale di Champions: "Chi vuole comprare il club"

02 giugno 2023 a

a

a

In casa Inter il momento è molto particolare. L'ultima partita di campionato con il Torino serve soltanto a prepararsi in vista della finale di Champions League con il Manchester City. Nelle ultime ore è però emersa un'indiscrezione molto importante: l'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus starebbe valutando un'offerta d'acquisto per l'Inter. Lo riporta Reuters, che cita due fonti vicine al dossier. Il diretto interessato non ha smentito, ma ha chiesto di non turbare la squadra prima della finale.

"Lo pretende dalla Roma": Mourinho, cosa sta per succedere sul mercato

“La gente mi chiede se voglio scomprare l'Inter – ha scritto Zilliacus su Twitter - Steven Zhang è il proprietario e ha fatto un ottimo lavoro. Ha il mio più profondo rispetto. Siamo tutti d'accordo per non disturbare la concentrazione sua e della squadra sulla finale di Champions League”. Insomma, l'impressione è che qualcosa di concreto possa esserci: il discorso è però rimandato a dopo il 10 giugno. Nei mesi scorsi Zilliacus aveva manifestato l'interesse per l'acquisto del Manchester United, ma si era poi tirato indietro. Stando a quanto riporta Reuters, il club nerazzurro si avvale dei servizi di consulenza di Goldman Sachs e Raine: i due advisor potrebbero fissare una scadenza per un round finale di offerte per l'Inter nelle prossime quattro settimane.

"Dove si trasferisce". Messi, addio Psg: l'offerta-choc da 600 milioni

Intanto dopo il flop Digitalbits arrivano buone notizie: Paramount+ sarà lo sponsor sulla maglia che la squadra indosserà in occasione della finale di Champions. “Questo accordo – si legge in una nota dell'Inter - rappresenta una storica partnership tra due brand che puntano sempre più a raggiungere un mercato globale. Il logo Paramount+ sarà presente anche sulla maglia nerazzurra in occasione dell'ultima giornata della Serie A TIM 2022-2023 quando la squadra scenderà in campo contro il Torino".