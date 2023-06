Allegri: "Cosa mi rimprovero?". Il mister sbotta, la furia dei tifosi della Juve

03 giugno 2023 a

Si fa fatica a trovare qualcuno nell’ambiente bianconero che voglia ancora Massimiliano Allegri in panchina. Gli ultimi due anni sono stati un fallimento continuo: tralasciando le vicende giudiziarie, sul campo la Juventus è stata a dir poco deludente, soprattutto in rapporto al fatto che è il primo monte ingaggi della Serie A. “Un rimprovero che mi rivolgo per questa stagione? Nessuno”, ha risposto Allegri. E chissà cosa ne pensano i tifosi...

L’autocritica non sembra essere il suo forte, ma da queste parole trapela la chiara intenzione di essere ancora l’allenatore bianconero: d’altronde Allegri ha altri due anni di contratto a cifre folli e non ha alcuna intenzione di rinunciarvi. La decisione spetta quindi alla Juve, che se vuole davvero ricostruire forse dovrebbe farlo dalle fondamenta e quindi a partire dall’allenatore. Allegri però parla come se fosse già confermato: “Come sempre alla fine faremo un bilancio per migliorare nella prossima stagione”.

“Un’annata così - ha aggiunto - ci ha fatto crescere in termini di equilibrio. Dopo Udine sapremo se saremo in Europa League o in Conference e da lì pianificheremo per il 2023-24. Potevamo giocarci una speranza di raggiungere la Champions, ma non è successo. L’anno prossimo cercheremo di fare una stagione migliore di questa. Ognuno di noi dalla gestione di quest'annata uscirà migliore, in termini di rafforzamento di equilibrio. Quando le cose vanno bene non ci si deve esaltare, quando ci sono queste vicissitudini non ci si deve abbattere”.