Juve, "ha rassegnato le dimissioni": il nome di chi sostituirà Allegri

Sulla panchina della Juventus qualcosa si sta muovendo. Indiscrezioni pesanti dalla Francia: Igor Tudor, ex difensore croato dei bianconeri negli anni Duemila e oggi stimato allenatore dell'Olympyque Marsiglia che ha appena condotto al terzo posto in Ligue 1, sta per rassegnare le dimissioni dopo una sola stagione. L'indiscrezione, confermata dall'Equipe, rilancia alla grande le quotazioni dell'ex mister del Verona (dove pure ha fatto benissimo al posto di Juric) come prossima guida della Juve post Massimiliano Allegri.

Tudor, si legge, avrebbe già comunicato la decisione allo spogliatoio nelle scorse ore. A dare conferma dei retroscena è poi Pablo Longoria, direttore sportivo dell'OM, che in conferenza stampa è uscito allo scoperto e ha spiegato: "Abbiamo accettato la decisione di Igor. Siamo grati per il suo lavoro e siamo molto contenti della stagione che abbiamo trascorso insieme".

A pesare la sensazione di Tudor di non essere "stimato abbastanza" dagli ormai suoi ex dirigenti, ma forse anche i sempre più insistenti spifferi che provengono dalla Continassa.

La Juve è ancora appesa ai verdetti del campo e dei tribunali. La presenza alle prossime coppe europee (Europa o Conference League) appare assai incerta, per usare un eufemismo. Di fronte a una esclusione da parte dell'Uefa, cadrebbe la candidatura di Antonio Conte, ipotesi di ritorno suggestiva ma dall'alto costo d'ingaggio.

A quel punto John Elkann e i suoi collaboratori dovrebbero scegliere tra la conferma di Allegri, blindato da un maxi-contratto d'oro, oppure la svolta drastica puntando su un tecnico giovane, di personalità e che peraltro già conosce bene il mondo Juve.