Roland Garros, raptus di Miyu Kato: colpisce e fa piangere una raccattapalle

Squalifica su richiesta per Miyu Kato. È accaduto al Roland Garros, dove la giapponesi Kato e l’indonesiana Aldila Sutjiadi hanno perso il loro match di doppio. Il motivo? La Kato ha colpito alla testa una raccattapalle mentre restituiva una pallina alla fine del game di servizio. All'inizo il giudice di sedia si è limitato a stabilire un semplice warning, e Kato si era andata a scusare.

Poi però le avversarie, la ceca Marie Bouzkova e la spagnola Sara Sonribes Tomo, si sono indignate. La raccattapalle, infatti, stava piangendo. Da qui la richiesta di convocare il supervisor per farsi assegnare la vittoria per squalifica. E così è stato.

Non è però la prima volta che accade qualcosa di simile. Già agli Us Open del 2020, Novak Djokovic era stato squalificato per una situazione analoga. Il tennista all'epoca aveva tirato una pallata a fondo campo senza controllare che nella direzione non ci fosse nessuno. Risultato? Anche lui colpì una persona. In questo caso una giudice di linea alla gola. A nulla, così come per la Kato, valsero le scuse visto che Djokovic fu squalificato. Insomma, le regole sono regole e vanno rispettate da tutti. A maggior ragione nello sport.