Lorenzo Sonago, finisce il sogno al Roland Garros: fuori con Khachanov

Termina il sogno di Lorenzo Sonego: sul 'Suzanne Lenglen', nel match che apre il programma di oggi - domenica 4 giugno - del Roland Garros, il nostro connazionale e numero 48 Atp è stato battuto in quattro set dal russo Karen Khachanov, numero 11 del ranking e del seeding.

Il 27enne moscovita si è imposto con il punteggio di 1-6 6-4 7-6 (7) 6-1. Nel corso del quarto set medical timeout per Sonego per un problema alla coscia destra. Sonego era riuscito a partire benissimo nel primo set non dando respiro al russo negli scambi da fondo e ottenendo addirittura tre break. Nella seconda frazione la reazione del moscovita, che poi si è imposto anche nel terzo set, giocato benissimo da entrambi.

Khachanov aveva servito sul 5-4 e subito il ritorno prepotente dell’azzurro, che si è trovato 4-0 e servizio nel tiebreak ma non è riuscito a portarsi avanti 2 set a 1. Comunque, per Sonago, un Roland Garros da ricordare. Ora, dopo la precoce eliminazione di Jannik Sinner, tocca a Lorenzo Musetti tenere alta la bandiera italiana.