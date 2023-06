Lewis Hamilton e Shakira, attenti alla mano: avances spinte al ristorante

06 giugno 2023 a

Quella mano malandrina, che dà adito ai pensieri su un loro presunto flirt. Di Lewis Hamilton e Shakira si è parlato diverse volte. La presenza della colombiana al GP di Miami, poi l’ultimo a Barcellona, dove era ospite proprio nel box della Mercedes. E quella frase malandrina del britannico lascia tutto aperto: “Ho bisogno di trovarmi una latina” . Nella foto successiva alla gara, però, una foto svela un dettaglio divenuto virale: Hamilton (insieme agli amici) mentre cinge Shakira col suo braccio sinistro, con la mano che spunta ben visibile al suo fianco, avvolgente come lo può essere solo quella di qualcuno molto intimo.

La foto scattata in un ristorante a Barcellona

La felicità che traspare dallo scatto è evidente, se poi ci sia qualcosa di più lo dirà solo il futuro. Anche se c'è una cosa che la cantante ha imparato sulla sua pelle: le storie da film non sempre hanno un bel finale… La foto è stata scattata nella notte di domenica in un noto ristorante giapponese di Barcellona, El Parco. I due non erano da soli, visto che alla cena erano presenti anche il musicista e produttore canadese Daniel Caesar, il cantautore sudanese Mustafa e la modella emiratina Fai Khadra, amica intima di Kendall Jenner.

Shakira era atterrata a Barcellona mercoledì scorso con i figli Sasha e Milan – che trascorreranno le vacanze in Spagna assieme al padre in virtù dell'accordo trovato sull'affidamento congiunto – e dunque ha ottimizzato il suo tempo in Catalogna andando a sostenere Hamilton. Alla fine, purtroppo per lei, è arrivata l’ennesima di vittoria di Verstappen, ma la cantante non ha voluto pensarci troppo.