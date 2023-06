Juve, rissa Allegri-Calvo in spogliatoio: il video sullo smartphone che scatena il caos

06 giugno 2023 a

Se al Milan tira una cattiva aria, con Paolo Maldini e Frederic Massara che sono stati silurati senza tanti complimenti, anche alla Juventus sono ore caldissime. In questo caso è l’allenatore che rischia di essere cacciato: Massimiliano Allegri ha messo in chiaro che non ha alcuna intenzione di andarsene, anche perché vanta un ricchissimo contratto per altri due anni. La Juventus ha però fatto capire di non voler continuare con lui, e giustamente, viste le due stagioni fallimentari di cui si è reso protagonista.

In queste ore è emerso un retroscena che marca ancora di più le distanze tra Allegri e Francesco Calvo, capo dell’area sportiva. I rapporti tra i due vengono descritti come tesi: è stato documentato un alterco anche a Udine, poco prima del fischio finale. Qualcuno ha mostrato ad Allegri sul cellulare l’azione che ha portato al rigore per la Roma, che Dybala ha trasformato condannando la Juve al settimo posto e quindi all'esclusione dall’Europa League.

Il tecnico toscano si è innervosito e ha abbandonato la panchina prima ancora del fischio finale. Negli spogliatoi si sarebbe poi verificato uno scontro con Calvo, con Allegri che si sarebbe lamentato del peso politico della concorrenza. In diretta tv l’allenatore non ha poi risparmiato una frecciatina a Calvo: “A luglio ci penserà la società a pianificare come è normale che sia. Calvo ci dirà cosa farà la società il prossimo anno”.