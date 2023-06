Horner-Rosberg, l'intervista finisce male: "Ora che non hai più un'auto..."

07 giugno 2023 a

a

a

Una Red Bull imprendibile anche in questa stagione. Anche Barcellona ha emesso il suo verdetto, con Max Verstappen che vola sempre di più indisturbato verso il terzo titolo della carriera. Ma quello che ha lasciato perplessi è la prestazione di Sergio Pérez, giunto quarto dietro alla Mercedes di George Russell, autore di una grande rimonta partendo 12° (Pérez scattava avanti di una posizione).

"Ho bisogno di una donna latina". E al box spunta lei: Lewis Hamilton piccantissimo | Guarda

Proprio il messicano è stato l’oggetto delle discussioni in diretta su Sky Sport UK con Nico Rosberg, l’ex Campione 2016 con la Mercedes. Il tedesco, come si è visto anche in alcuni commenti su Sky Italia, è spesso duro, tagliante e ha rivolto una domanda secca, ficcante a Horner su Perez, che ha giudicato deludente.

Rosberg provoca, Horner stiletta: “Sei diventato molto critico”

"Christian, hai appena detto che Perez ha fatto una buona gara, ma penso che sia stato piuttosto poco performante, specialmente nella prima parte della gara. Non è vero? Voglio dire, davvero rispetto a Max, ci sono stati alcuni giri in cui c’erano una bella differenza”. Horner, naturalmente, ha preso le parti di Pérez, che lo ha difeso dicendo che il podio per il ‘Checo’ sarebbe stato un giusto premio. Risentito per quella domanda ha risposto in modo piccato al campione 2016: "Sei diventato un tipo piuttosto critico — ha chiuso —. Ora che non hai una macchina sei felice di criticare i ragazzi". L'ex pilota non si aspettava quella risposta e ha cercato subito di ricreare un clima gentile, ma intanto la bordata è arrivata.