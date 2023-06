Sky, Valsecchi-Bobbi e l'ormone impazzito: "Va che pacchetto!", "Si può testare?". Sospesi

07 giugno 2023 a

E' costato carissimo lo sketch piccante a Matteo Bobbi e Davide Valsecchi. I due giornalisti di Sky, nomi e voci della Formula 1, sono stati sospesi dalla rete e non andranno in onda il prossimo Gp del Canada di Formula 1. La colpa, come detto, è l'episodio (più imbarazzante che increscioso) nel dopo gara di Barcellona, quando alla presenza della inviata Federica Masolin si sono scambiati diverse battute allusive su una bella ragazza alle loro spalle.

Bobbi, ex pilota di 44 anni, invita Valsecchi collegato in diretta insieme alla Masolin a voltarsi verso una bella bionda sullo sfondo: "C'è un bel pacchetto di aggiornamenti". Valsecchi si gira e replica secco: "Mi hanno che non si può testarli, quindi alzo le mani...". La Masolin alza gli occhi al cielo: "Mi fate sentire qualche intervista anziché sti due?". E quando torna in onda li avverte delle possibili ripercussioni in famiglia. E i due colleghi rincarano la dose: "Io qualche mazzata la prendo a casa", commenta Bobbi, mentre Valsecchi chiude così: "Io sono stato già operato due volte agli occhi perché ho perso la vista già da bambino... Lascia stare".





Il video diventa virale nel giro di poche ore, scatenando critiche e reazioni isteriche. "Volgari", "Fuori luogo", anche "sessisti". Valsecchi e Bobbi si sono poi scusati, ma non è bastato a placare la polemica. "Mi dispiace, tanto, perché domenica nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. E io non lo sono - ha scritto Valsecchi -. Per questo vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky, davvero". "Sono finito in ghiaia - gli ha fatto eco Bobbi -. Essendo tutt’altro che una persona irrispettosa, chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso, ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne, in particolare a cominciare dalla splendida donna che ho accanto".