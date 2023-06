Maldini, Theo Hernandez spaventa il Milan: addio clamoroso?

08 giugno 2023 a

Un addio che scotta, che fa male: quello di Paolo Maldini al Milan. Scelto dal presidente Gerry Cardinale, che punterà su un sistema più ‘americano’, dando fiducia alle scelte di Stefano Pioli e a quelle dell’a.d. Giorgio Furlani. Ma l’addio ha scatenato diverse reazioni, anche da parte dei giocatori della rosa rossonera. Si parla di Maignan, Theo Hernandez e Leao, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2028 anche grazie alla mediazione e all'ottimo lavoro fatto da Maldini.

Sia il portiere che il terzino francese, così come l'attaccante portoghese, hanno pubblicato post e story sui propri profili Instagram per salutare Maldini, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa lanciando messaggi enigmatici diretti alla società. Leao soprattutto, nel corso di una story, ha fatto segno di doversi cucire la bocca per non parlare, mentre Theo Hernandez nel suo post è stato molto più esplicito: "Che la vita ci riporti insieme”.

Proprio Theo ha lanciato una stilettata alla società lanciando anche un messaggio indiretto allo stesso Maldini: "Triste dover dire addio a qualcuno che si è fidato di me e mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi – ha scritto l'ex Real Madrid – Ti auguro il meglio e che la vita ci riporti insieme". Un concetto più o meno simile ribadito anche da Leao sempre su Instagram: "Un grazie non basta… persona esemplare con un cuore enorme e una determinazione senza eguali – sottolinea il portoghese – È stato un piacere aver vissuto diversi momenti con te tutto il meglio per il futuro”.

Leao si cuce la bocca. E quel messaggio di Maignan…

Tantissimi attestati di stima da parte di chi ha scelto il Milan, grazie alle lusinghe andate in porto di Maldini. Con lui, se ne va anche il direttore sportivo Frédéric Massara. Non contento, intanto, Leao sul suo profilo Instagram ha anche pubblicato un video in una story in cui si riprende in macchina mentre tiene in bocca una sorta di stecchino.

Il portoghese a un certo punto si è voltato verso la telecamera, l’ha guardata intensamente e poi con la mano mima il gesto di doversi cucire la bocca. Lo ha fatto per bene due volte, lasciandosi andare a un sorrisino… Maignan ha postato una foto, a corredo di una didascalia: "Sempre Milan", con sulla "i" una bandiera bianca e un punto interrogativo che spaventa i tifosi. Un dettaglio da non sottovalutare. Nel corso della serata anche Tonali, Tomori e Florenzi hanno voluto omaggiare Maldini.