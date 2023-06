Milan, il retroscena: "Esonerare Pioli", il piano di Maldini che portava a Pirlo

07 giugno 2023 a

Cosa c'è dietro l'addio di Maldini al Milan dopo la decisione di Cardinale di metterlo alla porta? In queste ore stanno emergendo alcuni retroscena che fanno luce sui motivi che hanno portato a questa rivoluzione in casa Milan un minuto dopo la conclusione della stagione. A questo punto a lanciare la bomba è il Corriere dello Sport che di fatto ricostruisce i piani di Paolo Maldini nelle ore che avrebbero preceduto lo strappo. A quanto pare, secondo le malelingue, potrebbe esserci l'idea di mandare via Pioli e portare in panchina Pirlo dietro la cacciata rossonera. E non a caso qualche anno fa l'ex centrocampista disse: "Paolo? Il migliore con cui ho giocato, è un pezzo di me".

I due, sempre secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, hanno sempre avuto un rapporto stretto e di complicità. Al punto da far venire in mente a Maldini un cambio della guardia in panchina per far spazio a Pirlo. Si tratta di spifferi, magari anche di veleni, ma di certo in questo quadro va sottolineato il fatto che lo stesso Stefano Pioli nei nuovi piani del Milan avrà molto più spazio anche nel processo decisionale.

Milan-Maldini, l'addio ora è ufficiale: cosa svela il durissimo comunicato di Cardinale

A questo punto va sottolineato un aspetto non secondario: nella rivoluzione rossonera a quanto pare il tecnico avrebbe avuto un peso decisivo, il suo ruolo sarebbe stato messo davanti a quello dei dirigenti con la scelta che è caduta appunto su Pioli. Forse ci saranno anche altri motivi che hanno spinto a un cambio della guardia a Casa Milan, ma di certo servirà tempo per sapere la verità su uno strappo doloroso e a quanto pare poco gradito da spogliatoio e tifosi.