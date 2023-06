Juve, il sostituto di Di Maria? "Figlio d'arte": il nome pesantissimo

10 giugno 2023 a

Salutato Angel di Maria, e forse Adrien Rabiot, ora la Juve cerca un nuovo attaccante esterno. L’argentino campione del mondo saluta dopo una stagione complicatissima, finendo fischiato dai suoi tifosi nell’ultima sfiga giocata allo Stadium (e persa 1-0) contro il Milan. Il nome per l’attacco, secondo Tuttosport, è quello di Timothy Weah, figlio di George (ex storica punta rossonera e vecchia conoscenza di A) che rende onore al cognome nel Lille, lì dove si è imposto come uno dei giovani più interessanti della Ligue 1. Il club bianconero cerca un rinforzo nel ruolo di attaccante esterno di destra e l’idea di sviluppare così un classe 2000 come il figlio del presidente della Liberia potrebbe essere una soluzione interessante. Il tutto nel rispetto delle logiche di mercato sostenibili e futuribili pensate dal club della Vecchia Signora.

Di Maria, un’esperienza a Torino “da meteora”

Di Maria, invece, ha già salutato Torino dopo esserci arrivato sul finire della scorsa estate. Arrivando nel capoluogo piemontese quasi come una meteora, lasciando negli occhi dei tifosi solo qualche immagine del suo talento cristallino, ricordi ampiamente offuscati dalle prove incolori del campione del mondo. Tant’è, con Di Maria “è ormai acqua passata”, per usare un’espressione adottata da Francesco Calvo in un altro contesto. Ma il responsabile dell’area sportiva e il ds “in pectore” Giovanni Manna sono operativi sul mercato e, tra un incontro di lavoro e l’altro, ricevono anche numerose proposte e segnalazioni da addetti ai lavori, intermediari e agenti riguardo calciatori che potrebbero fare al caso della squadra bianconera.