Juventus, la voce impensabile: "Chiesa non è più incedibile", cosa accadrà

Potrebbe accadere davvero l'impensabile. La partenza di Federico Chiesa dalla Juventus. L'attaccante bianconero dopo un lungo infortunio ha deluso un po' le aspettative al rientro e così sia per esigenze di cassa che per un rinnovo totale della squadra, secondo il Corriere dello Sport, il suo nome non sarebbe più tra gli incedibili. Una vera e propria bomba di mercato che potrebbe ribaltare gli equilibri delle big di Serie A impegnate in una serrata lotta per arrivare con la rosa migliore ai nastri di partenza della prossima stagione.

Infatti dopo al finalissima di Champions tra Inter e City il mercato si accenderà con il Napoli alla ricerca di nuovi tasselli da aggiungere a una macchina vincente e nerazzurri e rossoneri impegnati a costruire un assetto competitivo anche per la prossima stagione.

L'Inter ha già un'ossatura perfetta che le ha permesso di arrivare in finale di Champions, il Milan invece dovrà fare i conti con l'addio di Maldini e Massara che ha ribaltato le carte da gioco sul tavolo del calciomercato. Ma di certo una possibile partenza di Chiesa potrebbe attirare le big europee ma anche Milan e Inter. La bomba è stata lanciata, bisognerà attendere qualche settimana per capire quale possa essere il futuro del fantasista della Juve.