Montezemolo: "La Ferrari? Mi dispiace, ma...", il problema enorme

Luca Cordero di Montezemolo ha parlato della Ferrari nel corso del suo intervento sul palco della Festa dell’Innovazione del Foglio, a Venezia. Pur non essendo più il presidente della Ferrari dal 2014, Montezemolo ha svelato che c’è ancora tanta gente che pensa che lo sia: “L’altro giorno a Napoli un tifoso mi ha avvicinato dicendomi: ‘non stia qui a perdere tempo, vada a lavorare che non vincete più’”.

La frustrazione è tanta tra il popolo della Rossa: l’ultimo mondiale piloti è stato vinto nel 2007 e quest’anno la competitività della macchina è ai minimi storici, nonostante due ottimi piloti come Charles Leclerc e Carlos Sainz. “La Ferrari ha un piccolo problema - ha spiegato Montezemolo - che rischia rischia di diventare molto grande. A me dispiace dirlo. Sono nato nel 1947, l’anno in cui Enzo Ferrari creò l’azienda. Ho dedicato 20 anni della mia vita alla Ferrari. Faccio molta fatica a parlar male dell’azienda, però vedo una situazione molto difficile. Sono molti anni che la Ferrari non solo non vince ma non è in condizioni di lottare fino all’ultimo”.

Ovviamente Montezemolo ha parlato anche di altri temi, come quello del passaggio all’elettrico: “Il 2035 è troppo vicino. Sul futuro dell’auto in Italia sono preoccupato. Siamo l'ottavo Paese produttore di automobili, ma tutto viene deciso in Francia mentre le batterie le fanno in Germania, poi non abbiamo più l'elettronica dopo la chiusura della Marelli; in questo scenario preoccupa la filiera produttiva e per questa servono decisioni consone e veloci”.