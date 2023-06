Milan, voci impazzite dalla Spagna: "Pioli via", nome choc per la panchina

11 giugno 2023 a

Sono solo voci, magari anche veleni. Ma di fatto alcuni media spagnoli avrebbero parlato di una rivoluzione in casa Milan che va oltre gli steccati della dirigenza e che dunque potrebbe arrivare a toccare anche la panchina rossonera. Nel mirino di Gerry Cardinale potrebbe finire anche Stefano Pioli. Il progetto della dirigenza rossonera dopo l'addio di Maldini e Massara è quello di dare una dimensione fortemente internazionale al Milan capace di far bene (come accaduto quest'anno) anche in Europa.

E così dalla Spagna mentre a Milano di fatto viene data per certa la permanenza di Pioli al Milan anche nel corso della prossima stagione, arriva uno spiffero che parla di un interessamento dei rossoneri per Bordalas, il tecnico emergente del Getafe che ha stupito e non poco gli addetti ai lavori. Qualche giorno fa lo stesso Bordalas aveva affermato di trovarsi bene al Getafe ma di sognare anche una squadra con obiettivi più grandi e più ambiziosi.

Certo un eventuale arrivo a Milano potrebbe stupire e non poco i tifosi rossoneri che sono già sul piede di guerra per la cacciata di Maldini e Massara. Un tecnico poco quotato in campo europeo potrebbe accendere definitivamente la miccia della rabbia dei tifosi del Milan...