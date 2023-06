Spareggio salvezza, Spezia-Verona 1-3. Hellas resta in serie A

11 giugno 2023 a

a

a

Il Verona resta in serie A e lo Spezia retrocede in serie B. Nello spareggio salvezza per non retrocedere disputato sul campo neutro del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, l'Hellas si è imposto sui liguri per 3-1 conquistando la permanenza nella massima serie.

L'Inter è già a Milano: scatta l'ora del primo (pesantissimo) addio

Al 5' Verona in vantaggio grazie ad un autorete di Ampadu su turo di faroani a Faraoni il cui diagonale viene respinto nella propria porta da Ampadu. I liguri reagiscono e trovano il pareggio proprio con Ampadu al 15' ma il Verona spinge e i in meno di dieci minuti va a segno due volte con Ngonge autore di una doppietta con reti al 26' e 38'.

Un nome choc per il Milan, spifferi pesanti: "Pioli via, lui al suo posto" | Guarda

Nella ripresa poi lo Spezia ha la possibilità di riaprire il match su rigore al 67' ma lo specialista Nzola si fa parare il tiro dal dischetto: la punta calcia lentamente sulla sinistra del portiere che si distende e mette in angolo. Scaligeri in 10 per il cartellino rosso a Faraoni al 68' e Spezia tutto in avanti. Il tecnico ligure gioca la carta Verde ma non produce effetti. Al 93' palo di Ampadu, che certifica una serata storta per i liguri. Tre anni dopo tornano nella cadetteria.